США нададуть Україні 522 млн доларів на зміцнення енергосистеми, підписано меморандум

Угода передбачає співпрацю з метою покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.

Угода передбачає наступні напрямки:

відновлення пошкодженої електро-, теплоенергетичної та газової інфраструктури України; встановлення магістральних автотрансформаторів;

посилення стійкості енергетичної системи до перебоїв у постачанні електрики;

встановлення розподіленої газової генерації (зокрема, турбіни CCGT виробництва США);

впровадження розподіленої генерації з відновлюваних та інших джерел енергії в електроенергетиці та теплоенергетиці;

посилення фізичного зв’язку України з європейськими газовими та електричними мережами.

Також меморандумом передбачена співпраця у сфері цивільної ядерної енергетики та захист найбільш важливої енергетичної інфраструктури України, зокрема фізичний антидроновий та антиракетний захист, кібербезпека тощо.

Угода включає 522 млн доларів на зміцнення української енергосистеми, з яких 100 млн - за виконання певних умов.

Умовами надання додаткових 100 млн доларів є здійснення урядом України низки кроків. Зокрема, Кабінет міністрів має до 30 жовтня затвердити новий статут та створити Наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України", до 30 листопада розпочати процедури проведення конкурсу на обрання членів Наглядової ради НАЕК "Енергоатом", а також до 31 грудня утворити ПАТ "Енергоатом".

Окрім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 1 квітня 2024 року має встановити порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.

Допомога Україні від США

США є основним союзником України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вашингтон виділив уже десятки пакетів військової допомоги нашій країні.

Зокрема, українським військовим передавали зенітні ракетні комплекси Patriot, артилерію, реактивні системи залпового вогню HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, різні безпілотники тощо.

Нещодавно США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 325 млн доларів.

Також ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS для допомоги у війні з Росією.