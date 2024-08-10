США нададуть Ізраїлю 3,5 млрд доларів на закупівлю американської зброї, - CNN

Як зазначили чиновники США у розмові з американським виданням, відповідна фіндопомога з боку Штатів для закупівлі зброї відбувається на тлі зростання напруги між Ізраїлем та Іраном.

Одне з джерел CNN розповіло, що напередодні Держдепартамент США повідомив законодавців, що адміністрація президента Джо Байдена має намір виділити Ізраїлю мільярди доларів іноземного військового фінансування.

Йдеться про гроші, передбачені законопроектом про додаткове фінансування Ізраїлю на суму 14,1 мільярда доларів, який Конгрес ухвалив ще у квітні, розповіли американському виданню джерела.

Специфіка фінансування

Зазначається, що Ізраїль не зможе отримати одразу зброю американського виробництва на суму у 3,5 мільярда доларів. Замість цього фінансування призначене для того, щоб Тель-Авів міг придбати системи, які будуються зараз, і на доставку яких може не знадобитися кілька років.

Як пише CNN, додаткове фінансування також виділило обладнання на мільярди доларів, яке Пентагон може взяти зі своїх власних запасів, щоб відправити безпосередньо до Ізраїлю в набагато швидший термін.

Так, кошти з такого фінансування Ізраїль може використовувати для закупівлі передових систем озброєння та іншого обладнання у Штатах через програму зовнішнього військового фінансування.

За даними джерел CNN, вивільнення грошей з даних пакетів не є "чимось незвичайним".

Особливість моменту

Дане фінансування було виділено Штатами цього тижня на тлі зростання напруги на Близькому Сході, та підготовки Ізраїлю до можливого нападу з боку Ірану або бойовиків "Хезболли" після ліквідації високопоставлених лідерів ХАМАС і "Хезболли" в Тегерані та Бейруті на початку серпня.

Також нагадаємо, що Вашингтон наполягає на мирних зусиллях у регіоні Близького Сходу в останні тижні на тлі загрози ударів по Ізраїлю.

Між тим 8 серпня стало відомо, що США направили винищувачі F-22 Raptor на Близький Схід для посилення захисту Ізраїлю і запобігання можливій регіональній ескалації з боку Ірану.

Зауважимо, минулого тижня видання Axios писало, що президент США Джо Байден погрожував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху припинити допомогу Америки, якщо буде повторна ескалація конфлікту на Близькому Сході.