США розпочали військові навчання в Середземному морі

Ілюстративне фото (usni.org)

Ударна десантна група вже розпочала військові навчання з ударної групою ВМС США

У Середземному морі розпочала розгортання ударна десантна корабельна група Військово-морських сил Сполучених штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український мілітарний портал.

Як зазначається, до складу групи входять універсальний десантний корабель USS Iwo Jima (LHD-7), десантно-вертолітний корабель-док USS New York (LPD-21) і десантний корабель-док USS Gunston Hall (LSD-44).

"На борту цих кораблів розміщений експедиційний батальйон морської піхоти у складі двох тисяч військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, USS Iwo Jima (LHD-7), USS New York (LPD-21) і USS Gunston Hall (LSD-44) брали участь в найбільших з часів закінчення холодної війни навчаннях НАТО Trident Juncture 2018, які відбувались в Норвегії та прилеглих морських районах Північної Атлантики з 25 жовтня по 7 листопада.

У Середземному морі ударна десантна група вже розпочала військові навчання з ударної групою ВМС США на чолі з авіаносцем Harry S. Truman (CVN-75), про що було сповіщено через міжнародну систему NOTAM.

"Будуть проводитися польоти палубної авіації з 25 листопада по 27 листопада в Іонічному морі і з 27 листопада по 1 грудня в південній частині Адріатичного моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у жовтні Збройні сили Сполучених Штатів Америки і Японії провели великомасштабні спільні навчання Keen Sword на базі Місава в префектурі Аоморі.