В США начали расследование против компании, участвовавшей в "Северном потоке-2"

Baker Hughes не уточняет подробностей расследования или проектов, на которых оно было сосредоточено. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Baker Hughes и 17 других компаний недавно прекратили работу на российском газопроводе "Северный поток - 2" и избежали санкций за это.

Компания заявила, что она также инициировала проверку с помощью внешнего юрисконсульта внутреннего контроля компании и соблюдения требований санкций США.

Baker Hughes отмечает, что, поскольку расследование SEC и внутренняя проверка компании продолжаются, она не может предвидеть сроки, результат или влияние расследования или проверки.

Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Компания работает более чем в 90 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас.