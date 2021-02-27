UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США начали расследование против компании, участвовавшей в "Северном потоке-2"

Автор: Александр Белоус

Поставщик нефтесервисных услуг Baker Hughes заявил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам проводит расследование продаж компании в проектах, которые были затронуты санкции США. В ежегодной отчетности компании говорится, что расследование было начато в декабре прошлого года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Baker Hughes не уточняет подробностей расследования или проектов, на которых оно было сосредоточено. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Baker Hughes и 17 других компаний недавно прекратили работу на российском газопроводе "Северный поток - 2" и избежали санкций за это.

Компания заявила, что она также инициировала проверку с помощью внешнего юрисконсульта внутреннего контроля компании и соблюдения требований санкций США.

Baker Hughes отмечает, что, поскольку расследование SEC и внутренняя проверка компании продолжаются, она не может предвидеть сроки, результат или влияние расследования или проверки.

Baker Hughes - третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире после Schlumberger и Halliburton. В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений и т. д. Компания работает более чем в 90 странах мира. Штаб-квартира компании находится в Хьюстоне, штат Техас.

Напомним, по данным Государственного департамента США, из-за угрозы санкций против "Северного потока-2" 18 европейских компаний уже покинули проект или находятся на стадии выхода.

Санкции действуют только в отношении российской компании "КВТ-РУС", которой принадлежит трубоукладочное судно "Фортуна", задействованное в строительстве "Северного потока-2".

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это угрожает Украине".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Санкции
Читайте также
Маркарова о назначении послом в США: работа с МВФ - далеко не первая задача
В Конгрессе США одобрили пакет Байдена с мерами на 1,9 трлн долларов
Прогноз погоды