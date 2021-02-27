У США почали розслідування проти компанії, яка брала участь у "Північному потоці-2"

Baker Hughes не уточнює подробиць розслідування або проектів, на яких воно було зосереджено. Минулого тижня агентство Reuters повідомило, що Baker Hughes і 17 інших компаній нещодавно припинили роботу на російському газопроводі "Північний потік - 2" і уникли санкцій за це.

Компанія заявила, що вона ініціювала перевірку за допомогою зовнішнього юрисконсульта внутрішнього контролю компанії та дотримання вимог санкцій США.

Baker Hughes зазначає, що, оскільки розслідування SEC і внутрішня перевірка компанії тривають, вона не може передбачити терміни, результат або вплив розслідування або перевірки.

Baker Hughes - третя за величиною нафтогазова сервісна компанія у світі після Schlumberger і Halliburton. У перелік послуг компанії входить буріння, оцінка запасів, облаштування родовищ тощо. Компанія працює більш ніж в 90 країнах світу. Штаб-квартира компанії знаходиться в Х'юстоні, штат Техас.