В США начали продажу билетов на "круиз" в стратосферу. Цена - 125 000 долларов

Сообщается, что полеты будут осуществляться в космической капсуле "Нептун", которая будет подниматься на воздушном шаре на высоту до 30 000 метров. Капсула может перевозить восемь пассажиров.

Полет продолжительностью шесть часов будет проходить в самыъх верхних слоях атмосферы, туристы смогут увидеть Землю на фоне черного космоса.

По заявлению представителей Space Perspective, полет оставит роскошное впечатление, поскольку подъем будет плавным, то есть без высоких перегрузок, связанных с запусками ракет. На "Нептуне" будут откидные сиденья, панорамные окна, бар с прохладительными напитками, ванная комната, а также другие удобства.

Начало коммерческих запусков планируется к концу 2024 года, а на прошлой неделе провели первый испытательный полет без экипажа. Полет полноразмерного симулятора "Нептуна" длился более шести с половиной часов. Он успел достичь высоты 33 043 метра, после чего приводнился в Мексиканском заливе.