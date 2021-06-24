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В США начали продажу билетов на "круиз" в стратосферу. Цена - 125 000 долларов

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Четверг 24 июня 2021 13:49
В США начали продажу билетов на "круиз" в стратосферу. Цена - 125 000 долларов Фото: туристы будут летать в стратосферу в капсуле (facebook com TheSpacePerspective)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Space Perspective из Флориды начала принимать заказы на полеты в стратосферы. Места в герметичной капсуле продают по цене 125 000 долларов

Об этом пишет space.com.

Сообщается, что полеты будут осуществляться в космической капсуле "Нептун", которая будет подниматься на воздушном шаре на высоту до 30 000 метров. Капсула может перевозить восемь пассажиров.

Полет продолжительностью шесть часов будет проходить в самыъх верхних слоях атмосферы, туристы смогут увидеть Землю на фоне черного космоса.

По заявлению представителей Space Perspective, полет оставит роскошное впечатление, поскольку подъем будет плавным, то есть без высоких перегрузок, связанных с запусками ракет. На "Нептуне" будут откидные сиденья, панорамные окна, бар с прохладительными напитками, ванная комната, а также другие удобства.

Начало коммерческих запусков планируется к концу 2024 года, а на прошлой неделе провели первый испытательный полет без экипажа. Полет полноразмерного симулятора "Нептуна" длился более шести с половиной часов. Он успел достичь высоты 33 043 метра, после чего приводнился в Мексиканском заливе.

Напомним, ранее космическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса продала место на первый туристический полет в космос за 28 млн долларов.

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Соединенные Штаты Америки полеты космос
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