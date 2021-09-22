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Санду в ООН призвала Россию полностью вывести войска из Приднестровья

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Нью-Йорк, Среда 22 сентября 2021 22:58
Санду в ООН призвала Россию полностью вывести войска из Приднестровья Фото: Майя Санду, президент Молдовы (facebook.com/maia.sandu)
Автор: Артур Родивилов

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна продолжит неизменно добиваться полного ухода военнослужащих РФ из оккупированного Приднестровья. Республика остается твердой сторонницей мирного и политического урегулирования конфликта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление Санду на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Она также подчеркнула необходимость вывоза оружия и боеприпасов.

"В духе закрепленного в конституции принципа нейтралитета и международного права я бы также хотела повторить, что наша позиция по полному и безусловному выводу военных из Приднестровья остается неизменной. Это подразумевает вывоз или уничтожение боеприпасов на складах в селе Колбасна, что является угрозой экологии и безопасности региона в целом", - сказала Санду.

Кишинев также серьезно обеспокоен ухудшением ситуации в сфере безопасности в Черноморском регионе.

"Я бы хотела еще раз подчеркнуть, что Молдова - это государство, которое привержено миру. Мы полны решимости найти мирные политические решения для конфликта в приднестровском регионе нашей страны с соблюдением принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно признанных границах", - отметила глава государства.

Ранее Санду заявила, что урегулировать конфликт она хочет в рамках существующих переговорных площадок "при соблюдении суверенитета и территориальной целостности страны в ее международно признанных границах".

Замглавы администрации президента РФ Козак после встречи с Санду заявил, что страны "будут дружить", а также добавил, что приднестровский конфликт является внутренним делом Молдовы.

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