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США уже начали поставлять оружие Украине в рамках оборонной помощи

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 22 марта 2022 03:17
США уже начали поставлять оружие Украине в рамках оборонной помощи Фото: США уже начали поставлять оружие Украине в рамках оборонной помощи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Пентагоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась. Однако она еще не поступила в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Новая партия еще дорабатывается, отметили в Минобороны США.

"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявили журналистам старший представитель Пентагона.

Ранее появилась информация, что США могут передать Украине советские системы ПВО. Американцы тайно приобрели их для изучения технологий СССР.

Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.

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