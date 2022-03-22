США уже начали поставлять оружие Украине в рамках оборонной помощи
В Пентагоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась. Однако она еще не поступила в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Новая партия еще дорабатывается, отметили в Минобороны США.
"Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявили журналистам старший представитель Пентагона.
Ранее появилась информация, что США могут передать Украине советские системы ПВО. Американцы тайно приобрели их для изучения технологий СССР.
Напомним, что США и еще 12 стран подписали заявление о неотложной модернизации ПВО Украины.
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