Фото: США уже начали поставлять оружие Украине в рамках оборонной помощи (Getty Images)

В Пентагоне утверждают, что отправка новой партии оружия на сумму 800 миллионов долларов уже началась. Однако она еще не поступила в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Новая партия еще дорабатывается, отметили в Минобороны США. "Мы все еще дорабатываем отправку, но как она поступит, как мы считаем, очень скоро. По крайней мере, первые поставки начнут поступать вскоре",- заявили журналистам старший представитель Пентагона.