Фото: США вже почали постачати зброю Україні в рамках оборонної допомоги (Getty Images)

У Пентагоні стверджують, що відправка нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже почалася. Однак вона ще не надійшла в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нова партія ще доопрацьовується, зазначили в Міноборони США. "Ми все ще допрацьовуємо відправку, але як вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", - заявили журналістам старший представник Пентагону.