США вже почали постачати зброю Україні в рамках оборонної допомоги
У Пентагоні стверджують, що відправка нової партії зброї на суму 800 мільйонів доларів вже почалася. Однак вона ще не надійшла в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Нова партія ще доопрацьовується, зазначили в Міноборони США.
"Ми все ще допрацьовуємо відправку, але як вона надійде, як ми вважаємо, дуже скоро. Принаймні, перші поставки почнуть надходити незабаром", - заявили журналістам старший представник Пентагону.
Раніше з'явилася інформація, що США можуть передати Україні радянські системи ППО. Американці таємно придбали їх для вивчення технологій СРСР.
Нагадаємо, що США і ще 12 країн підписали заяву про невідкладну модернізацію ППО України.
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