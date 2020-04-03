США начали лоббистскую кампанию за введение санкций против РФ и Саудовской Аравии, - FT

Американские производители нефти начали лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России, призывая их снизить производство сырья. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Financial Times.

Как сообщается, производить сланцевую нефть нерентабельно при ценах ниже 50 долларов за баррель. По этому США планируют блокировать поставки саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco крупнейшей в США НПЗ Motiva в Порт. А также ввести пошлины на импортную нефть и отменить нормативный акт, который в ряде случаев делает транспортировку нефти на иностранных танкерах более выгодной.

Кроме этого США могут ввести новые санкции против российского ТЭК или отменить действующие, если Россия будет сотрудничать с ними. Как отмечается, Дональд Трамп встретится с руководителями нефтяных компаний сегодня.

На лондонской бирже фьючерсы на Brent падали ICE Futures на 4% к уровню закрытия и торговались 28,73 долларов за баррель, а на WTI в Нью-Йорке на 5% - до 24,04 долларов за баррель.

Напомним, президент США Дональд Трамп рассчитывает на сокращение добычи нефти в Российской Федерации и Саудовской Аравии.