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В США начали эвакуацию из зданий на территории Капитолия

Вашингтон, Среда 06 января 2021 21:13
В США начали эвакуацию из зданий на территории Капитолия
Фото: протесты в США (twitter com willsommer)
Автор: Игорь Литвиненко

В США правоохранители начали проводить эвакуацию из двух зданий, которые расположены на территории Капитолия, на фоне масштабных протестов. Правоохранители говорят о подозрительных пакетах, найденных на территории Капитолия.

Об этом сообщает корреспондент Axios Алайна Трини в Twitter.

"Всех эвакуируют. На выходе я разговаривал с офицером полиции Капитолия, который сказал мне, что было найдено несколько неопознанных пакетов. Больше он мне ничего не сказал", - написала Трини.

Обновлено, 21:22: полиция проверила одно из эвакуированных зданий, взрывчатки не нашли, вход опять открыли.

Напомним, сегодня в США проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов президента. При этом под стенами Капитолия сторонники Дональда Трампа организовали акцию протеста. Ранее РБК-Украина писало, что протестующие пытались прорваться к зданию Когресса, в результате чего вспыхнули столкновения с правоохранителями.

Сегодня во время акции в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента в США.

Более того, он заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

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