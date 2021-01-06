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У США почали евакуацію з будівель на території Капітолію

Вашингтон, Середа 06 січня 2021 21:13
У США почали евакуацію з будівель на території Капітолію
Фото: протести в США (twitter com willsommer)
Автор: Игорь Литвиненко

У США правоохоронці почали проводити евакуацію з двох будівель, які розташовані на території Капітолію, на тлі масштабних протестів. Правоохоронці кажуть про підозрілі пакети, знайдених на території Капітолію.

Про це повідомляє кореспондент Axios Алайна Тріні в Twitter.

"Всіх евакуювали. На виході я розмовляв з офіцером поліції Капітолія, який сказав мені, що було знайдено кілька невпізнаних пакетів. Більше він мені нічого не сказав", - написала Тріні.

Оновлено, 21:22: поліція перевірила одне з евакуйованих будівель, вибухівки не знайшли, вхід знову відкрили.

Нагадаємо, сьогодні в США проходить засідання Конгресу щодо затвердження результатів виборів президента. При цьому під стінами Капітолію прихильники Дональда Трампа організували акцію протесту. Раніше РБК-Україна писало, що протестувальники намагалися прорватися до будівлі Когресу, в результаті чого спалахнули сутички з правоохоронцями.

Сьогодні під час акції у Вашингтоні Трамп заявив, що ніколи не визнає поразки на виборах президента США.

Більш того, він заявив, що готовий влаштувати "пекельну битву" за президентський пост, якщо демократи "захоплять" Сенат і Білий дім.

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