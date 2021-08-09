США наблюдают за агрессией против Украины в Черном море, - Госдеп
Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина сталкивается с агрессивными действиями на Черном море. В частности, опасные действия происходят на море и в воздухе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.
"В Черном море мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины. Опасные действия на море и в воздухе, арест судов нарушают торговлю и доступ к энергетике", - заявил он.