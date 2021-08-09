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США наблюдают за агрессией против Украины в Черном море, - Госдеп

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Понедельник 09 августа 2021 17:24
США наблюдают за агрессией против Украины в Черном море, - Госдеп Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина сталкивается с агрессивными действиями на Черном море. В частности, опасные действия происходят на море и в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

"В Черном море мы видим продолжающиеся агрессивные действия против Украины. Опасные действия на море и в воздухе, арест судов нарушают торговлю и доступ к энергетике", - заявил он.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Черное море Украина
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