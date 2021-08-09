США спостерігають за агресією проти України в Чорному морі, - Держдеп
Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Україна стикається з агресивними діями на Чорному морі. Зокрема, небезпечні дії відбуваються на морі і в повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради Безпеки ООН.
"У Чорному морі ми бачимо триваючі агресивні дії проти України. Небезпечні дії на морі і в повітрі, арешт суден порушують торгівлю і доступ до енергетики", - заявив він.