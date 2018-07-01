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У США чоловік напав з ножем на мігрантів, є постраждалі

НовиниНадзвичайні події    01.07.2018 - 16:01
Ілюстративне фото: поліція США (facebook.com/NYPD)
Ілюстративне фото: поліція США (facebook.com/NYPD)

В результаті події постраждали 9 осіб

В американському штаті Айдахо чоловік напав з ножем на будинок, де проживають мігранти, в результаті події щонайменше дев'ять осіб отримали поранення. Про це повідомляє місцева поліція.

Згідно з інформацією поліції, інцидент стався в місті Бойсе. Так, чоловік з ножем увірвався в будинок і напав на людей, які перебували всередині. Всіх постраждалих госпіталізували у важкому стані.

Співробітники поліції затримали нападника. Підозрюваному 30 років. Зараз правоохоронці намагаються з'ясувати мотиви чоловіка.

Нагадаємо, раніше озброєний ножем чоловік напав на школярів в одному з середніх навчальних закладів Шанхая (Китай), двоє хлопчиків загинули.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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