США можуть завдати кілька ударів по ядерному об'єкту Ірану у Фордо, - ABC

Трамп готовий бомбити Іран, але має сумніви

Нагадаємо, за даними WSJ, Дональд Трамп схвалив план атаки США на Іран. Однак утримується від його реалізації, щоб подивитися, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.

Паралельно Axios пише, що останніми днями Трампа турбує одне ключове питання, а саме: якщо США долучаться до війни Ізраїлю, то чи справді американські протибункерні зможуть знищити найукріпленіший ядерний об'єкт Ірану.

Зокрема, він хоче переконатися, що така атака - справді необхідна, не втягне США в затяжну війну, а також досягне ключової мети.

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