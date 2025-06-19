США могут нанести несколько ударов по ядерному объекту Ирана в Фордо, - ABC

Трамп готов бомбить Иран, но имеет сомнения

Напомним, по данным WSJ, Дональд Трамп одобрил план атаки США на Иран. Однако воздерживается от его реализации, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

Параллельно Axios пишет, что в последние Трампа беспокоит один ключевой вопрос, а именно: если США присоединятся к войне Израиля, то действительно ли американские противобункерные смогут уничтожить самый укрепленный ядерный объект Ирана.

В частности, он хочет убедиться, что такая атака - действительно необходима, не втянет США в затяжную войну, а также достигнет ключевой цели.

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