США можуть залишитися без туалетного паперу через мита Трампа, - Bloomberg

Адміністрація Трампа планує підняти мита на пиломатеріали з Канади до 27%, а в разі додаткових тарифів - довести їх більш ніж до 50%. Це може вдарити по доступності вибіленої сульфатної целюлози хвойних порід (NBSK) - ключового компонента для виробництва туалетного паперу та паперових рушників.

На сьогодні сировина для близько 30% туалетного паперу і майже половини паперових рушників у США поставляється з Канади, зазначив експерт світового ринку целюлози Брайан Макклей. За його словами, минулого року країна імпортувала близько 2 млн тонн канадської NBSK.

"Деякі з цих заводів у США, деякі з великих брендових продуктів, хочуть тільки хвойну целюлозу з Канади. Вони використовують її вже 30 років і не збираються змінювати. Якщо канадські целюлозні заводи закриються через відсутність поставок волокна, я не можу придумати для них іншого виходу", - наголосив він.

Такий сценарій ризикує відродити болючі спогади про брак туалетного паперу часів пандемії COVID-19, пише Bloomberg. Ще один можливий результат - підвищення цін.

Трамп виступає за мита, щоб повернути виробництво до США. Але канадська целюлоза має такі якості, через які її нелегко замінити американськими альтернативами. NBSK цінується за свою міцність на розрив. Крім того, вона сильно інтегрована в американські фабрики.

Торгова війна з Канадою

Цього тижня Трамп анонсував введення 25%-х мит на автомобілі, які виробляються не в США. При тому, що низка американських компаній виробляє їх на заводах на території Канади. Через це новий канадський прем'єр Марк Карні пригрозив заходами у відповідь.

Сполучені Штати можуть запровадити мита і на інші товари. Водночас Трамп допускає, що може "зробити винятки для багатьох країн".

Сьогодні він уперше поговорив із Карні телефоном і заявив, що зустрінеться з ним після парламентських виборів, які відбудуться в Канаді 28 квітня.