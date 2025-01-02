У США можуть заборонити використання китайських дронів

Влада США розглядає нові обмеження на китайські безпілотники. Однією з опцій є повна заборона на використання дронів з Китаю.

Про це йдеться в заяві Міністерства торгівлі США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначили у відомстві, до 4 березня громадськості дали змогу висловити свою думку щодо питання захисту ланцюга постачань безпілотників, наголосивши, що загрози з боку Китаю та Росії "можуть надати супротивникам США можливість віддаленого доступу до цих пристроїв і маніпулювання ними, що може призвести до витоку конфіденційних даних".

Reuters підкреслює, що на Китай припадає переважна більшість продажів комерційних безпілотників у США.

Ще у вересні міністр торгівлі США Джина Раймондо заявила, що її відомство може запровадити обмеження, аналогічні до тих, які фактично забороняють китайські транспортні засоби у США. При цьому основна увага приділятиметься безпілотникам з китайським і російським обладнанням, чіпами та програмним забезпеченням.

За словами Раймондо, вона хоче завершити розробку правил щодо китайських транспортних засобів до 20 січня.

Водночас минулого місяця президент Джо Байден підписав закон, який може заборонити китайським компаніям DJI і Autel Robotics продавати нові моделі дронів у США.