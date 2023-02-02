США можуть заборонити Росії та Ірану продавати нафту зі стратегічного резерву

Відповідний законопроєкт підготували у Сенаті Конгресу США.

"Іран та Росія? Ми можемо подумати над тим, щоб додати нові країни", - сказав сенатор-демократ Чак Шумер.

У січні Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає запровадження заборони на продаж нафти з американського стратегічного резерву Китаю.

Американський стратегічний нафтовий запас було створено 1975 року після світової енергетичної кризи у разі нових надзвичайної ситуації. На території штатів Техас і Луїзіана в чотирьох сховищах, місткість яких досягає 714 млн барелів. Влада Сполучених Штатів має найбільший урядовий резерв цього енергоносія у світі.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз розглядає можливість обмеження цін на російське дизельне пальне на рівні 100 доларів за барель із 5 лютого.

Країни G7 і Австралія запровадили верхню межу цін на нафту 5 грудня, заборонивши використання послуг, що надаються Заходом, з морського страхування, фінансування та інших послуг для вантажів за ціною понад 60 доларів за барель. Ще одне обмеження на російські продукти перероблення, такі як дизельне пальне та мазут, має набути чинності 5 лютого.

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