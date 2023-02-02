США могут запретить России и Ирану продавать нефть из стратегического резерва

Соответствующий законопроект подготовили в Сенате Конгресса США.

"Иран и Россия? Мы можем подумать над тем, чтобы добавить новые страны", - сказал сенатор-демократ Чак Шумер.

В январе Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение запрета на продажу нефти из американского стратегического резерва Китаю.

Американский стратегический нефтяной запас был создан в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых чрезвычайной ситуации. На территории штатов Техас и Луизиана в четырех хранилищах, емкость которых достигает 714 млн баррелей, содержится около 371 млн баррелей нефти. Власти Соединенных Штатов обладают крупнейшим правительственным резервом этого энергоносителя в мире.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность ограничения цен на российское дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель с 5 февраля.

Страны G7 и Австралия ввели верхний предел цен на нефть 5 декабря, запретив использование предоставляемых Западом услуг по морскому страхованию, финансированию и другим услугам для грузов по цене выше 60 долларов за баррель. Еще одно ограничение на российские продукты нефтепереработки, такие как дизельное топливо и мазут, должно вступить в силу 5 февраля.

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