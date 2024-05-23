США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за закона об иноагентах, - Politico

В Конгресс США планируют внести законопроект о санкциях против ведущих грузинских политиков из-за принятия скандального закона об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Документ, с которым ознакомилось Politico, подготовили два сенатора - демократ Жанна Шахин и республиканец Джим Риш. Они планируют внести его в Конгресс позже в четверг, 23 мая.

Разработанный сенаторами Шахид и Риш документ предусматривает запрет на поездки в США и другие санкции в отношении грузинских политиков, обвиненных в "препятствовании евроатлантической интеграции Грузии" и причастности к "коррупции, нарушениям прав человека и усилиям по продвижению закона об иноагентах или содействию его принятию".

Также в документе предлагается остановить американо-грузинский стратегический диалог, в рамках которого Тбилиси и Вашингтон сотрудничали по вопросам безопасности и демократии.