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США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за закона об иноагентах, - Politico

Вашингтон, Четверг 23 мая 2024 20:43
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США могут ввести санкции против политиков Грузии из-за закона об иноагентах, - Politico Фото: США могут ввести санкции из-за грузинского закона об иноагентах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Конгресс США планируют внести законопроект о санкциях против ведущих грузинских политиков из-за принятия скандального закона об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Документ, с которым ознакомилось Politico, подготовили два сенатора - демократ Жанна Шахин и республиканец Джим Риш. Они планируют внести его в Конгресс позже в четверг, 23 мая.

Разработанный сенаторами Шахид и Риш документ предусматривает запрет на поездки в США и другие санкции в отношении грузинских политиков, обвиненных в "препятствовании евроатлантической интеграции Грузии" и причастности к "коррупции, нарушениям прав человека и усилиям по продвижению закона об иноагентах или содействию его принятию".

Также в документе предлагается остановить американо-грузинский стратегический диалог, в рамках которого Тбилиси и Вашингтон сотрудничали по вопросам безопасности и демократии.

Кроме того, законопроект предусматривает выделение не менее 50 миллионов долларов "на поддержку проектов демократии и верховенства права в Грузии", а также инициирование расследований по поводу "иностранного вредного влияния" в Грузии.

Закон об иноагентах в Грузии

Напомним, в мае грузинский парламент, большинство в котором занимает партия "Грузинская мечта", основанная пророссийским олигархом Бидзиной Иванишвили, одобрил в трех чтениях так называемый закон об иноагентах.

Документ может нарушить права независимых грузинских СМИ и неправительственных организаций, имеющих финансирование из-за границы. Кроме того, в ЕС и НАТО предупредили Тбилиси, что принятие данного закона может навредить интеграции Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на скандальный закон, но руководящая партия "Грузинская мечта" планирует преодолеть вето через голосование парламента и окончательно одобрить документ.

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