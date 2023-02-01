UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США можуть вперше надати Україні далекобійні ракети, - Reuters

Фото: США можуть передати Україні далекобійні ракети (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сполучені Штати Америки готують новий пакет військової допомоги, куди можуть увійти далекобійні ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Два офіційних представники США, поінформованих по цьому питанню, повідомили виданню, що в новий пакет військової допомоги сумою 2,2 млрд доларів планують включити далекобійні ракети, а також інші боєприпаси і озброєння.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден планує відвідати Європу до річниці повномасштабного вторгнення росіян до України. Також наприкінці лютого планується оголосити про ще один великий пакет військової допомоги нашій країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомога