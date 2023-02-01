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США могут впервые предоставить Украине дальнобойные ракеты, - Reuters

Фото: США могут передать Украине дальнобойные ракеты (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи, в который могут войти дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два официальных представителя США, проинформированных по этому вопросу, сообщили, что в новый пакет военной помощи суммой 2,2 млрд долларов планируют включить дальнобойные ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Эти ракеты могут запускаться с установок HIMARS и имеют дальность поражения 150 км. Отметим, что Украина ожидала этих ракет в последнем пакете военной помощи, но тогда их так и не объявили.

Кроме ракет в пакет войдут противотанковые системы Javelin и вспомогательное оборудование для ПВО Patriot.

О новой помощи, по информации журналистов, будет объявлено в конце недели.

Напомним, что США планируют вскоре объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Байден планирует посетить Европу к годовщине полномасштабного вторжения россиян в Украину. Также в конце февраля планируется объявить еще один крупный пакет военной помощи нашей стране .

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Соединенные Штаты АмерикиВоенная помощь