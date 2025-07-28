США можуть вивести 30% своїх військ із Європи, - Politico

Берлін стурбований можливим скороченням американської військової присутності. Німеччина боїться, що США почнуть швидше згортати бази, ніж Європа зможе компенсувати це.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Міністр оборони Борис Пісторіус відвідав Вашингтон, щоб обговорити ситуацію з главою Пентагону Пітом Гегсетом. Він підтвердив, що Німеччина чекає змін в американській позиції і хоче бути частиною координації.
Головним елементом майбутніх рішень стане перегляд глобального розміщення військ США. Це стосується не тільки Європи, а й регіону Індо-Тихоокеанського, де зростає напруженість.
Фінальний звіт Пентагону очікується у вересні. Німеччина не знає, які саме кроки зроблять США і в який термін вони почнуться.
У країні дислоковано близько 35 тис. американських військових. Серед ключових об'єктів - авіабаза Рамштайн і тренувальний полігон у Графенвері, найбільший за межами США.
Німеччина, як і раніше, сильно залежить від підтримки США. Це стосується як боєприпасів і логістики, так і стратегічного стримування, включно з розміщеними американськими ядерними зарядами.
НАТО також стурбована, але посол США в Альянсі запевняє, що сюрпризів не буде. Обговорення тривають на щоденній основі.
Офіційний представник Міноборони Німеччини відмовився уточнювати деталі переговорів. Тим часом у кулуарах обговорюються можливі сценарії скорочення до 30% військ США в Європі.
На тлі невизначеності Німеччина робить ставку на публічну дипломатію і збільшення витрат. У 2025 році оборонний бюджет становитиме близько 86 млрд євро, а до 2029 зросте до 153 млрд євро - приблизно 3,5% ВВП.
Це дає змогу Берліну претендувати на роль стабільного партнера США і зберегти розміщення військ. Німеччина підкреслює готовність розвивати інфраструктуру для союзників.
Канцлер Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Дональдом Трампом у липні, щоб обговорити постачання зброї Україні. Під час візиту до США він підняв тему військ в Овальному кабінеті.
Трамп заявив, що Європа має робити більше, але визнав, що Німеччина робить кроки назустріч. Це сприйняли як позитивний сигнал у Берліні.
На думку експертів, такі контакти важливі, особливо з політиками на кшталт Трампа. Особиста дипломатія може вплинути на рішення Вашингтона.
Однак підсумок залежатиме від позиції США. Німеччина може тільки намагатися мінімізувати ризики і бути готовою до будь-якого розвитку подій.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на саміті НАТО в червні заявив, що Сполучені Штати залишаються прихильними принципу колективної оборони в Північноатлантичному альянсі. На запитання про свою прихильність до статті 5 статуту НАТО Трамп відповів: "Ми з ними до кінця".
Водночас кабінет канцлера Німеччини Фрідріха Мерца має намір швидко перетворити бундесвер на найсильнішу армію Європи.
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