США можуть вивести 30% своїх військ із Європи, - Politico

Міністр оборони Борис Пісторіус відвідав Вашингтон, щоб обговорити ситуацію з главою Пентагону Пітом Гегсетом. Він підтвердив, що Німеччина чекає змін в американській позиції і хоче бути частиною координації.

Пентагон готує звіт, Європа чекає наслідків

Головним елементом майбутніх рішень стане перегляд глобального розміщення військ США. Це стосується не тільки Європи, а й регіону Індо-Тихоокеанського, де зростає напруженість.

Фінальний звіт Пентагону очікується у вересні. Німеччина не знає, які саме кроки зроблять США і в який термін вони почнуться.

Німеччина залишається головним центром американських баз

У країні дислоковано близько 35 тис. американських військових. Серед ключових об'єктів - авіабаза Рамштайн і тренувальний полігон у Графенвері, найбільший за межами США.

Німеччина, як і раніше, сильно залежить від підтримки США. Це стосується як боєприпасів і логістики, так і стратегічного стримування, включно з розміщеними американськими ядерними зарядами.

Берлін і НАТО прагнуть до координації

НАТО також стурбована, але посол США в Альянсі запевняє, що сюрпризів не буде. Обговорення тривають на щоденній основі.

Офіційний представник Міноборони Німеччини відмовився уточнювати деталі переговорів. Тим часом у кулуарах обговорюються можливі сценарії скорочення до 30% військ США в Європі.

Берлін робить ставку на дипломатію і витрати

На тлі невизначеності Німеччина робить ставку на публічну дипломатію і збільшення витрат. У 2025 році оборонний бюджет становитиме близько 86 млрд євро, а до 2029 зросте до 153 млрд євро - приблизно 3,5% ВВП.

Це дає змогу Берліну претендувати на роль стабільного партнера США і зберегти розміщення військ. Німеччина підкреслює готовність розвивати інфраструктуру для союзників.

Мерц зміцнює відносини з Трампом

Канцлер Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з Дональдом Трампом у липні, щоб обговорити постачання зброї Україні. Під час візиту до США він підняв тему військ в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що Європа має робити більше, але визнав, що Німеччина робить кроки назустріч. Це сприйняли як позитивний сигнал у Берліні.

Персональні контакти можуть зіграти ключову роль

На думку експертів, такі контакти важливі, особливо з політиками на кшталт Трампа. Особиста дипломатія може вплинути на рішення Вашингтона.

Однак підсумок залежатиме від позиції США. Німеччина може тільки намагатися мінімізувати ризики і бути готовою до будь-якого розвитку подій.