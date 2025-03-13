США можуть без вагань запровадити максимальні санкції проти Росії, - Бессент

Він зазначив, що поки не планує розкривати деталі плану США щодо запровадження санкцій проти Росії.

За словами Бессента, він був розчарований рівнем антиросійських санкцій адміністрації 46-го президента Джо Байдена, тому що вона запровадила "мінімальний рівень обмежень" через занепокоєння щодо внутрішніх цін на енергоносії.

Міністр фінансів звернув увагу, що нафта з дня інавгурації Дональда Трампа подешевшала на 13-15%. І це при тому, що наприкінці каденції адміністрація Байдена вирішила більше не турбуватися про ціни на енергоносії.

"Якщо ми візьмемо шкалу від 0 до 10, я думаю, що санкції адміністрації Байдена проти Росії були на рівні трійки, але наприкінці вони підвищили їх до шістки. І я можу сказати, що ми без вагань піднімемо його до 10", - наголосив Бессент.

За його словами, такі дії є частиною плану Трампа з підготовки до успішних мирних переговорів. Він "готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони".