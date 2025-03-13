США могут без колебаний ввести максимальные санкции против России, - Бессент

Он отметил, что пока не планирует раскрывать детали плана США насчет введения санкций против России.

По словам Бессента, он был разочарован уровнем антироссийских санкций администрации 46-го президента Джо Байдена, потому что она ввела "минимальный уровень ограничений" из-за беспокойств о внутренних ценах на энергоносители.

Министр финансов обратил внимание, что нефть со дня инаугурации Дональда Трампа подешевела на 13-15%. И это при том, что в конце каденции администрация Байдена решила больше не беспокоиться о ценах на энергоносители.

"Если мы возьмем шкалу от 0 до 10, я думаю, что санкции администрации Байдена против России были на уровне тройки, но в конце они повысили их до шестерки. И я могу сказать, что мы без колебаний поднимем его до 10", - подчеркнул Бессент.

По его словам, такие действия являются частью плана Трампа по подготовке к успешным мирным переговорам. Он "готов оказать максимальное давление на обе стороны".