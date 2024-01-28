США можуть уповільнити постачання зброї Ізраїлю, щоб чинити тиск на операцію в Газі, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена обговорює можливість використання продажу зброї Ізраїлю як важеля тиску. Зокрема, щоб переконати уряд Ізраїлю прислухатися до закликів США скоротити масштаби операції в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За вказівкою Білого дому Пентагон вивчає, яку зброю, запитану Ізраїлем, може бути використано як важіль тиску, повідомили джерела видання. За їхніми словами, жодних рішень ухвалено не було.

За словами джерел, ізраїльські чиновники продовжують просити адміністрацію про надання більшої кількості зброї, включно з великими авіабомбами, боєприпасами і засобами ППО.

Після того як кілька тижнів приватних прохань адміністрації принесли менше результатів, ніж хотілося б Білому дому, США розглядають можливість сповільнення або призупинення постачань у надії, що це змусить ізраїльтян вжити заходів, наприклад, відкрити гуманітарні коридори, щоб надати більше допомоги палестинському цивільному населенню.

Серед зброї, яку США обговорювали як важіль впливу, - 155-міліметрові артилерійські снаряди і спільні боєприпаси прямої атаки (JDAM), що являють собою комплекти наведення, що перетворюють тупі бомби на високоточні боєприпаси. За словами чиновників, адміністрація, найімовірніше, продовжить надавати інші комплекти для переобладнання, які роблять ізраїльські боєприпаси точнішими.

За словами чиновників, вони навряд чи сповільнять постачання систем протиповітряної оборони, хоча така ідея розглядалася, а також інших систем, здатних захистити ізраїльське цивільне населення.

Війна Ізраїлю з палестинським угрупуванням ХАМАС

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю із Сектору Газа. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних та солдатів і викрали близько 250 людей.

Наприкінці жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію у Секторі Газа. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення оперативних та урядових можливостей ХАМАСу, а також звільнення заручників.

22 січня Сили оборони Ізраїлю розпочали новий великий наступ на західну частину Хан-Юніс на півдні Сектору Газа. Операція супроводжується масштабними бойовими діями.

24 січня Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої угоди про припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Ізраїль припинити завдавати додаткових збитків цивільному населенню в регіоні бойових дій.

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