США могут замедлить поставки оружия Израилю, чтобы оказать давление на операцию в Газе, - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность использования продажи оружия Израилю в качестве рычага давления. В частности, чтобы убедить правительство Израиля прислушаться к призывам США сократить масштабы операции в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

По указанию Белого дома Пентагон изучает, какое оружие, запрошенное Израилем, может быть использовано в качестве рычага давления, сообщили источники издания. По их словам, никаких решений принято не было.

По словам источников, израильские чиновники продолжают просить администрацию о предоставлении большего количества оружия, включая крупные авиабомбы, боеприпасы и средства ПВО.

После того как несколько недель частных просьб администрации принесли меньше результатов, чем хотелось бы Белому дому, США рассматривают возможность замедления или приостановки поставок в надежде, что это заставит израильтян принять меры, например, открыть гуманитарные коридоры, чтобы предоставить больше помощи палестинскому гражданскому населению.

Среди оружия, которое США обсуждали в качестве рычага воздействия, - 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и совместные боеприпасы прямой атаки (JDAM), которые представляют собой комплекты наведения, превращающие тупые бомбы в высокоточные боеприпасы. По словам чиновников, администрация, скорее всего, продолжит предоставлять другие комплекты для переоборудования, которые делают израильские боеприпасы более точными.

По словам чиновников, они вряд ли замедлят поставку систем противовоздушной обороны, хотя такая идея рассматривалась, а также других систем, способных защитить израильское гражданское население.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

22 января Силы обороны Израиля начали новое крупное наступление на западную часть Хан-Юнис на юге Сектора Газа. Операция сопровождается масштабными боевыми действиями.

24 января Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о прекращении огня на месяц и нового соглашения для освобождения заложников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль прекратить наносить дополнительный ущерб гражданскому населению в регионе боевых действий.

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