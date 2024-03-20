США можуть укласти угоду про визнання провини із засновником WikiLeaks Ассанжем, - WSJ

Видання уточнює, що Міністерство юстиції США розглядає питання про те, чи дозволити Джуліану Ассанжу визнати себе винним за пом'якшеним обвинуваченням у неналежному поводженні з секретною інформацією.

WSJ пише, що це відкриває можливість для укладення угоди, яка в кінцевому підсумку може призвести до його звільнення з британської в'язниці.

Ассанж веде затяжну судову тяганину з британським урядом, щоб уникнути екстрадиції до США для майбутнього суду за публікацію тисяч конфіденційних військових звітів США і дипломатичних телеграм у 2010 році.

Наразі британський суд розглядає питання про те, чи може дозволити засновнику WikiLeaks останній шанс для апеляції. Після того, як прокуратура США висунула йому обвинувачення 2019 року, його затримали співробітники правоохоронних органів Великої Британії, і відтоді він перебуває в лондонській в'язниці.

WikiLeaks

Міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію, взяту з анонімних джерел або під час витоку цієї інформації.

Засновники сайту, який був запущений 2006 року організацією Sunshine Press, заявляли, що володіють інформаційною базою в 1,2 мільйона документів, які вони зібрали за перший рік існування сайту.

Організація опублікувала низку важливих документів, після чого інформація з цих документів з'явилася на перших шпальтах газет. Ранні публікації включали такі документи, як витрати у війні в Афганістані та звіт про корупцію в Кенії.

У квітні 2010 року WikiLeaks опублікував кадри, зняті під час багдадського авіаудару 12 липня 2007 року, на яких від обстрілу гелікоптером AH-64 Apache, серед інших, загинули журналісти Reuters.

Переслідування Ассанжа з боку США

США звинувачують Джуліана Ассанжа за 18 пунктами, зокрема в розкраданні секретної інформації, шпигунстві та змові з метою злому комп'ютерних мереж. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати до 175 років позбавлення волі.

Протягом семи років - із 2012 до 2019 року - творець WikiLeaks переховувався в посольстві Еквадору у Великій Британії, яке надало йому притулок. Це дало йому змогу уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували у зґвалтуванні.

У квітні 2019 року британський суд визнав засновника Wikileaks винним у неявці на судове засідання у 2012 році. Влада Еквадору дозволила британській поліції зайти в посольство і заарештувати Ассанжа.

У травні 2019 і червні 2020 року уряд США оприлюднив нові звинувачення проти Ассанжа, звинувачуючи його в порушенні закону про шпигунство 1917 року і стверджуючи, що він вступив у змову з хакерами.

Що цьому передувало