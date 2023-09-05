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Суд у Франції відмовив засновнику WikiLeaks Ассанжу в праві просити політичний притулок

Вівторок 05 вересня 2023 22:43
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Суд у Франції відмовив засновнику WikiLeaks Ассанжу в праві просити політичний притулок Фото: Джуліан Ассанж (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Суд недалеко від Парижа сьогодні, 5 вересня, відхилив прохання асоціації, яка хотіла дозволити засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу просити про політичний притулок у країні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LaPresse.

Зазначається, що обставина позбавлення його волі не дає змоги зробити виняток із правила у французькому законодавстві, яке вимагає присутності окремого заявника на національній території або території Європейського союзу для подання заяви про надання притулку у Франції.

9 березня асоціація Робіна де Луа подала на французьку державу до суду, щоб змусити її вжити всіх необхідних заходів, які б дозволили Джуліану Ассанжу зареєструвати своє прохання про політичний притулок у єдиному вікні зі Сполученого Королівства.

Видання пише, що організація оскаржила кілька статей закону, згідно з якими іноземець, який просить притулку, повинен зробити це з території Франції.

Згідно із заявою, ці статті суперечать преамбулі Конституції Франції та кільком міжнародним конвенціям.

Переслідування Ассанжа з боку США

США звинувачують Джуліана Ассанжа за 18 пунктами, зокрема в розкраданні секретної інформації, шпигунстві та змові з метою злому комп'ютерних мереж. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати до 175 років позбавлення волі.

Протягом семи років - із 2012 до 2019 року - творець WikiLeaks переховувався в посольстві Еквадору у Великій Британії, яке надало йому притулок. Це дало йому змогу уникнути екстрадиції до Швеції, де його звинувачували у зґвалтуванні.

У квітні 2019 року британський суд визнав засновника Wikileaks винним у неявці на судове засідання у 2012 році. Влада Еквадору дозволила британській поліції зайти в посольство і заарештувати Ассанжа.

Згодом Високий суд Лондона задовольнив апеляцію США на заборону його екстрадиції. У червні 2022 року влада Великої Британії розпорядилася вислати Ассанжа до США.

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Франція Великобританія WikiLeaks Джулиан Ассанж
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