США можуть укласти угоду про "рідкісноземи" зі ще однією країною, - FT
США можуть укласти угоду про видобуток рідкісноземельних металів зі ще однією країною. Йдеться про Демократичну Республіку Конго.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як пише видання, Конго має великі запаси критично важливих ресурсів, необхідних для виробництва сучасних технологій, і США відкриті для спільної роботи в цій сфері.
Співрозмовник FT у Держдепі США зазначає, що африканська країна звернулася до США з пропозицією про угоду, яка надасть США можливість отримати доступ до копалин в обмін на підтримку президента Фелікса Чисекеді, який очолює країну з 2019 року.
Співрозмовник видання зазначив, що угода США та Конго може зміцнити економіки обох сторін, створить "висококваліфіковані робочі місця" та сприяє інтеграції республіки "у глобальні та регіональні ланцюжки постачань".
Financial Times додав, що Конго також хочуть попросити США надати підтримку їх військам на тлі бойових дій у провінціях Північне Ківу та Південне Ківу.
Угода України та США
Нагадаємо, Україна та США намагаються укласти угоду про рідкісноземельні матеріали. У рамках угоди Вашингтон хоче отримати доступ до копалин України.
Україна своєю чергою хоче отримати гарантії безпеки в обмін на копалини. Проте адміністрація Дональда Трампа поки не погоджується з цим.
Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, документ називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України". Фактично це попередній договір, який передбачає юридичну дію.
Документ передбачає створення Інвестиційного фонду для розвитку та відновлення України.
Угоду повинні були підписати під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону 28 лютого. Але через перепалку Трампа і Зеленського підписання документа скасували.
Нещодавно Трамп заявив, що збирається "різко збільшити" видобуток рідкісноземельних матеріалів у США.
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