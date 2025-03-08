ua en ru
Сб, 08 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

США могут заключить соглашение о "редкоземах" с еще одной страной, - FT

Вашингтон, Суббота 08 марта 2025 12:07
UA EN RU
США могут заключить соглашение о "редкоземах" с еще одной страной, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США могут заключить соглашение о добыче редкоземельных металлов с еще одной страной. Речь идет о Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, Конго имеет большие запасы критически важных ресурсов, необходимых для производства современных технологий, и США открыты для совместной работы в этой сфере.

Собеседник FT в Госдепе США отмечает, что африканская страна обратилась к США с предложением о сделке, которая предоставит США возможность получить доступ к ископаемым в обмен на поддержку президента Феликса Чисекеди, который возглавляет страну с 2019 года.

Собеседник издания отметил, что соглашение США и Конго может укрепить экономики обеих сторон, создаст "высококвалифицированные рабочие места" и способствует интеграции республики "в глобальные и региональные цепочки поставок".

Financial Times добавил, что Конго также хотят попросить США оказать поддержку их войскам на фоне боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву.

Соглашение Украины и США

Напомним, Украина и США пытаются заключить соглашение о редкоземельных материалах. В рамках соглашения Вашингтон хочет получить доступ к ископаемым Украины.

Украина в свою очередь хочет получить гарантии безопасности в обмен на ископаемые. Однако администрация Дональда Трампа пока не соглашается с этим.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, документ называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Фактически это предварительный договор, который предусматривает юридическое действие.

Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.

Соглашение должны были подписать во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Но из-за перепалки Трампа и Зеленского подписание документа отменили.

Недавно Трамп заявил, что собирается "резко увеличить" добычу редкоземельных материалов в США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Конго
NEWS
СБУ задержала "крота" ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве
СБУ задержала "крота" ФСБ РФ в Государственном космическом агентстве
DAILY
"Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Наша цель – освободить всех". Истории украинок, которые борются за возвращение родных из плена