США могут заключить соглашение о "редкоземах" с еще одной страной, - FT

США могут заключить соглашение о добыче редкоземельных металлов с еще одной страной. Речь идет о Демократической Республике Конго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, Конго имеет большие запасы критически важных ресурсов, необходимых для производства современных технологий, и США открыты для совместной работы в этой сфере.

Собеседник FT в Госдепе США отмечает, что африканская страна обратилась к США с предложением о сделке, которая предоставит США возможность получить доступ к ископаемым в обмен на поддержку президента Феликса Чисекеди, который возглавляет страну с 2019 года.

Собеседник издания отметил, что соглашение США и Конго может укрепить экономики обеих сторон, создаст "высококвалифицированные рабочие места" и способствует интеграции республики "в глобальные и региональные цепочки поставок".

Financial Times добавил, что Конго также хотят попросить США оказать поддержку их войскам на фоне боевых действий в провинциях Северное Киву и Южное Киву.