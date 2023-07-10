США можуть продати винищувачі F-16 Туреччині в обмін на вступ Швеції до НАТО, - The Guardian

Президент США Джо Байден активно працює над досягненням угоди з Туреччиною щодо підтримки вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, в обмін на те, щоб розблокувати продаж американських винищувачів F-16 Анкарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Протягом вихідних стало очевидним, що членство Швеції в НАТО має прямий зв'язок із вимогами Туреччини до Конгресу США щодо дозволу продажу винищувачів F-16, а також умов, за яких цей продаж може бути дозволений.

Конгрес США виступає проти продажу винищувачів через ворожість Туреччини до Греції та купівлю нею російської системи ППО - крок, який, на думку декого, несумісний із членством Туреччини в НАТО.

Байден заявив, що тепер він підтримує продаж F-16 Туреччині, але санкціонувати продаж не в його компетенції, оскільки Конгрес має право вето.

Греція вимагає гарантій того, що винищувачі F-16 не будуть використані проти Афін у рамках триваючої суперечки за морські води в Егейському морі, де щодня відбуваються прольоти над островами, що ставлять під сумнів грецький суверенітет.

Умова Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, мабуть, побачив нову перешкоду для Швеції, яку необхідно подолати, щоб приєднатися до військового альянсу.

"Туреччина чекає біля дверей ЄС уже понад 50 років, і майже всі країни-члени НАТО зараз є членами ЄС", - заявив він.

Ердоган не став уточнювати, чи справді тривала спроба Анкари вступити до ЄС є новою умовою для вступу Швеції до НАТО, або ж це просто питання, яке Туреччина хоче знову запустити.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Альянсу минулого року після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

У червні 2022 року міністри закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали тристоронній меморандум, у якому було окреслено аспекти підтримки трьох країн одна одній у питаннях загроз безпеці.

Нещодавно Ердоган заявив, що Туреччина схвалить заявку Швеції на вступ до НАТО після того, як Євросоюз відкриє шлях для приєднання Анкари до блоку.

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