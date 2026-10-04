США можуть перекинути частину військ з Європи до Західної півкулі

Міністр оборони США Піт Гегсет допустив, що частину американських військовослужбовців можуть передислокувати з Європи до Західної півкулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За словами Гегсета, Сполучені Штати вже розширюють свою військову присутність у регіоні та працюють із партнерами. Серед країн, з якими Вашингтон співпрацює, він назвав Еквадор, Гондурас, Гватемалу та Панаму.

"Ми безумовно розширюємо нашу присутність і нашу військову присутність у Центральній та Південній Америці разом із партнерами", – заявив Гегсет.

Він також пов'язав посилення американської присутності в регіоні з діями адміністрації президента Дональда Трампа щодо Венесуели.

За словами глави Пентагону, Сполучені Штати тепер мають "цілий новий набір економічних і військових можливостей" завдяки партнерству з країнами регіону.

Водночас Гегсет зазначив, що частина американських військових може бути перекинута до Західної півкулі з інших регіонів, зокрема Європи.

За його словами, одним із завдань Пентагону є реалізація нової стратегії національної безпеки та національної оборони США. Вона передбачає, зокрема, більший розподіл відповідальності між союзниками у сфері оборони в Європі.

Видання наголошує, що заяви Гегсета можуть свідчити про можливу зміну розподілу американських військових ресурсів між Європою та Західною півкулею.

Водночас міністр не повідомив, скільки саме військовослужбовців можуть передислокувати, з яких баз у Європі та коли це може відбутися.

Як відомо, раніше Гегсет уже оголошував про перегляд розміщення американських військ у Європі. Вашингтон пояснював це необхідністю, щоб європейські союзники брали на себе більшу частину відповідальності за власну оборону.