США можуть передати Україні далекобійні ракети з касетними бомбами, - Reuters

Зазначається, що таке озброєння може допомогти ЗСУ завдати значної шкоди силам російським окупантам у глибині тимчасово окупованих територій.

За словами трьох офіційних осіб США, побачивши в останні місяці успіх застосування бійцями Сил оборони України касетних боєприпасів, що доставляють 155-мм артилерійські снаряди, Вашингтон розглядає можливість поставки однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (ATACMS), здатних бити на відстань до 306 км, або керованої ракетної системи залпового вогню (GMLRS) із касетними бомбами.

У разі схвалення будь-який варіант буде доступним для швидкої доставки в Україну, зазначається у публікації.

Наразі українська сторона має 155-міліметрову артилерію, здатну нести до 48 боєприпасів. Система ATACMS, що розглядається, випускатиме близько 300 або більше бомб. Ракетна система GMLRS, тип якої також мають ЗСУ у своєму арсеналі, зможе розсіювати до 404 касетних боєприпасів.

Як зазначили два джерела агентства, оскільки наступ ЗСУ демонструє ознаки прогресу, адміністрація Байдена прагне посилити українську армію "у життєво важливий момент".

При цьому американські чиновники додали, що рішення про відправку ATACMS та/або GMLRS не є остаточним, та може не бути ухвалене.

Питання передачі ATACMS для України

Нагадаємо, що Україна ще з 2022 року просить Штати про передачу далекобійних ракет ATACMS, які можуть бити за цілями на відстані до 300 км. Військові ЗСУ можуть використовувати такі ракети за допомогою РСЗВ HIMARS, які раніше одержали від США.

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив можливі постачання ATACMS до України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, та зазначив, що "ця опція залишається відкритою".

Нещодавно Financial Times повідомило, що президент США Джо Байден близький до ухвалення рішення про передачу Україні ракет великої дальності.