США можуть незабаром оголосити про нову військову допомогу Україні, - Білий дім

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника прессекретаря Білого дому Олівії Далтон.

"Ми спрямовуємо артилерійські боєприпаси, бронетехніку, критичні засоби протиповітряної оборони. Ми знаходимося в постійному контакті щодо їхніх бойових потреб. І я очікую, що скоро буде оголошено про додаткову допомогу у сфері безпеки", - додала Далтон.

Вона відмовилася коментувати вчорашню відмову президента США Джо Байдена надавати Україні винищувачі F-16 , але нагадала, що її країна передає нашій значну кількість військової допомоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден планує відвідати Європу до роковин повномасштабного вторгнення росіян до України. Також наприкінці лютого планується оголосити про ще один великий пакет військової допомоги нашій країні.

Також ми писали, що Міністерство торгівлі США внесло сім іранських організацій до свого "чорного списку" за допомогу Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.