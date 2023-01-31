UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США можуть незабаром оголосити про нову військову допомогу Україні, - Білий дім

Фото: США можуть незабаром оголосити про нову військову допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки планують незабаром оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника прессекретаря Білого дому Олівії Далтон.

Вона відмовилася коментувати вчорашню відмову президента США Джо Байдена надавати Україні винищувачі F-16, але нагадала, що її країна передає нашій значну кількість військової допомоги.

"Ми спрямовуємо артилерійські боєприпаси, бронетехніку, критичні засоби протиповітряної оборони. Ми знаходимося в постійному контакті щодо їхніх бойових потреб. І я очікую, що скоро буде оголошено про додаткову допомогу у сфері безпеки", - додала Далтон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Байден планує відвідати Європу до роковин повномасштабного вторгнення росіян до України. Також наприкінці лютого планується оголосити про ще один великий пакет військової допомоги нашій країні.

Також ми писали, що Міністерство торгівлі США внесло сім іранських організацій до свого "чорного списку" за допомогу Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДопомога УкраїніВійськова допомога