UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США можуть навчати українських пілотів на F-16: у Білому домі назвали умову

Ілюстративне фото: США можуть навчати українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки можуть провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16, якщо тренування не організують країни Європи.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна у Twitter.

"США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості", - наводить кореспондент слова Кірбі.

При цьому американський чиновник додав, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".

Навчання українських пілотів

Нагадаємо, ще кілька місяців тому частина країн-союзників України вирішила навчати українських пілотів на F-16. Це сталося після того, як відповідну ініціативу підтримав президент США Джо Байден.

Пізніше було створено авіаційну коаліцію, в рамках якої мають проходити тренування та постачання винищувачів для нашої країни.

Як зазначали українські чиновники, зокрема президент Володимир Зеленський, навчання пілотів на F-16 має розпочатися у серпні.

При цьому неназвані чиновники розповіли CNN, що станом на 1 серпня країни Європи не передавали на затвердження Сполучених Штатів Америки план навчання українських пілотів на F-16. Це необхідно для того, щоб розпочати тренування.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиF-16Допомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України