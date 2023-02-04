США можуть накласти санкції на компанії Китаю за поставки обладнання Ірану, - WSJ

Видання зазначає, що мова йде про Tiandy Technologies, яка, як вважають, продала обладнання Корпусу вартових ісламської революції (КСІР, елітні частини іранських ЗС).

Можливі санкції щодо китайських виробників розглядають у Держдепартаменті та Мінфіні США. У разі реалізації цей крок може надати компанію ризику бути відрізаною від американської фінансової системи та позбавити її можливості вести бізнес у доларах.

Дані китайської митниці показують, що експорт відеозаписуючого обладнання до Ірану підскочив минулого року на тлі масових протестів, викликаних вересневою смертю молодої жінки. Правозахисні групи кажуть, що іранська поліція почала використовувати передові технології спостереження у поєднанні з поліцією в цивільному для протидії протестам, оскільки демонстранти стали спритнішими у своїх проявах непокори.

По державному телебаченню поліція Тегерана продемонструвала використання мережевих камер спостереження для виявлення, відстеження та затримання демонстрантів. За словами іранського чиновника та радника КСІР, сили безпеки Ірану тепер планують використовувати китайські технології для виявлення та покарання жінок, які не носять чадру.

Зростаюча роль китайських технологічних компаній у наданні допомоги Ірану у придушенні інакомислення привернула дедалі більшу увагу з боку Вашингтона, де офіційні особи стривожені експортом Пекіном інструментів спостереження, що використовуються в кампанії з примусової асиміляції, спрямованої проти уйгурської меншини у північно-західній частині Китаю.