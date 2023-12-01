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США можуть накласти санкції на китайську компанію, яка виробляє безпілотники

Фото: у США закликали Байдена накласти санкції на китайську компанію Autel Robotics(GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Двопартійна група з 11 законодавців Палати представників США попросила адміністрацію президента Джо Байдена провести розслідування та потенційно застосувати санкції щодо китайського виробника дронів Autel Robotics.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У листі, підписаному республіканцем, головою спеціального комітету Палати представників Майком Галлахером і головним демократом в Палаті Раджею Крішнамурті до міністерства торгівлі, оборони та фінансів США законодавці просять розслідувати китайську компанію Autel Robotics.

Конгресмени зазначають, що компанія відкрито пов’язана з Народно-визвольною армією Китаю і становить пряму загрозу національній безпеці США, оскільки місцеві правоохоронці, державні та місцеві органи влади закуповують і експлуатують дрони Autel, потенційно відкриваючи конфіденційні дані по всій країні.

"Безпілотники Autel, виготовлені в комуністичному Китаї, становлять неприйнятний ризик для національної безпеки, і їм не можна дозволяти працювати в Америці", - заявила представниця республіканської партії Еліза Стефанік.

Варто зазначити, що у 2019 році Конгрес заборонив Пентагону купувати або використовувати безпілотники та компоненти, виготовлені в Китаї.

Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна

Нагадаємо, 15 листопада, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Сан-Франциско. Там він провів переговори з президентом США Джо Байденом.

У ході зустрічі лідери обговорювали співпрацю між країнами, у тому числі у військовій сфері. Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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