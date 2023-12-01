США могут наложить санкции на китайскую компанию, производящую беспилотники

В письме, подписанном республиканцем, главой специального комитета Палаты представителей Майком Галлахером и главным демократом в Палате Раджей Кришнамурти в министерство торговли, обороны и финансов США законодатели просят расследовать китайскую компанию Autel Robotics.

Конгрессмены отмечают, что компания открыто связана с Народно-освободительной армией Китая и представляет прямую угрозу национальной безопасности США, поскольку местные правоохранители, государственные и местные органы власти закупают и эксплуатируют дроны Autel, потенциально открывая конфиденциальные данные по всей стране.

"Беспилотники Autel, изготовленные в коммунистическом Китае, представляют неприемлемый риск для национальной безопасности, и им нельзя разрешать работать в Америке", – заявила представитель республиканской партии Элиза Стефаник.

Следует отметить, что в 2019 году Конгресс запретил Пентагону покупать или использовать беспилотники и компоненты, изготовленные в Китае.

Переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, 15 ноября лидер Китая Си Цзиньпин посетил Сан-Франциско. Там он провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

В ходе встречи лидеры обсуждали сотрудничество между странами, в том числе в военной сфере. Более подробно об этом можете узнать в материале РБК-Украина.