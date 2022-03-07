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США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі, - Reuters

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Понеділок 07 березня 2022 21:12
США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі, - Reuters Фото: США можуть заборонити російську нафту (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У США можуть піти на заборону імпорту російської нафти і без союзників в Європі.

Про це пише Reuters, посилаючись на свої джерела.

Очікується, що питання піднімуть на переговорах Джо Байдена з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їх підтримки щодо заборони на імпорт.

Білий дім також веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним прийняттям закону про заборону російського імпорту, що змушує адміністрацію працювати в прискореному режимі.

Високопоставлений американський чиновник повідомив Reuters, що остаточне рішення ще не прийнято, але "швидше за все, це будуть тільки США, якщо це станеться".

Зазначимо, що 7 березня була запланована відеоконференція між Байденом, Макроном, Шольцем і Джонсоном щодо ситуації в Україні.

У той же час раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання енергоносіїв з Росії навмисне були виведені з-під санкцій. Оскільки поки немає інших способів забезпечити енергобезпеку Європи.

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