США можуть заборонити імпорт російської нафти без союзників у Європі, - Reuters

У США можуть піти на заборону імпорту російської нафти і без союзників в Європі.

Про це пише Reuters , посилаючись на свої джерела.

Очікується, що питання піднімуть на переговорах Джо Байдена з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, оскільки його адміністрація продовжує домагатися їх підтримки щодо заборони на імпорт.

Білий дім також веде переговори з лідерами Конгресу, які працюють над прискореним прийняттям закону про заборону російського імпорту, що змушує адміністрацію працювати в прискореному режимі.