США могут закрыть посольство в Багдаде

Фото: взрыв в Багдаде (ejmagnier.com)

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила руководство Ирака о готовности закрыть свое посольство в стране. На этот шаг США пойдут, если Ирак не обеспечит прекращения ракетных обстрелов.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты из числа американских официальных лиц, госсекретарь США Майкл Помпео ранее уведомил об этом во время телефонного разговора иракского президента Бархама Салеха и премьер-министра Мустафу аль-Казыми.

Представитель Госдепа отказался комментировать "частные дипломатические беседы Помпео с иностранными лидерами", но отметил, что США "выразили озабоченность" по поводу нападений на посольство боевиков, поддерживаемых Ираном.

Напомним, ранее две ракеты "Катюша" упали недалеко от аэропорта Багдада в воскресенье 30 августа.

РБК-Украина писало, что в конце июля международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу, на его территорию упали две ракеты типа "Катюша"