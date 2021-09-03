UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов, - Bloomberg

Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки готовятся к финансовой поддержке беженцев из Афганистана. Большинство людей покинули страну оставив все свои вещи там.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Администрация Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать система для переселения эвакуированных афганских беженцев.

Отмечается, что Государственный департамент может потратить до 2275 долларов на каждого эвакуированного, поскольку организация переселения может длиться в течение нескольких месяцев. Средства будут направлены на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.

"Это не обычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет не идеально, ничего страшного, потому что это срочно", - отметил исполнительный директор одного из агентств.

Более 50 тысяч афганцев получат условно-досрочное освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы. Те беженцы, что помогали военным США во время операции в Афганистане - попали в другую миграционную категорию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиАфганистанБеженцы