США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов, - Bloomberg

Администрация Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать система для переселения эвакуированных афганских беженцев.

Отмечается, что Государственный департамент может потратить до 2275 долларов на каждого эвакуированного, поскольку организация переселения может длиться в течение нескольких месяцев. Средства будут направлены на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.

"Это не обычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет не идеально, ничего страшного, потому что это срочно", - отметил исполнительный директор одного из агентств.

Более 50 тысяч афганцев получат условно-досрочное освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы. Те беженцы, что помогали военным США во время операции в Афганистане - попали в другую миграционную категорию.