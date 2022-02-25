США могут выделить Украине 600 млн долларов на летальное оружие
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели хотят предоставить Украине 600 миллионов долларов на летальное оборонительное оружие для отражения разворачивающегося нападения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Конгрессе также рассматривают гуманитарную помощь для Украины.
"Что мы делаем с Украиной, так это обеспечиваем наличие гуманитарной помощи, чтобы помочь людям; чтобы у нас было смертоносное оборонительное оружие, направляемое в Украину на сумму 600 миллионов долларов, чтобы они могли вести свою собственную борьбу", - сказала она.
Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.