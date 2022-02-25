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США могут выделить Украине 600 млн долларов на летальное оружие

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Вашингтон, Пятница 25 февраля 2022 01:46
США могут выделить Украине 600 млн долларов на летальное оружие Фото: США могут выделить Украине 600 млн долларов на летальное оружие (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что законодатели хотят предоставить Украине 600 миллионов долларов на летальное оборонительное оружие для отражения разворачивающегося нападения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Конгрессе также рассматривают гуманитарную помощь для Украины.

"Что мы делаем с Украиной, так это обеспечиваем наличие гуманитарной помощи, чтобы помочь людям; чтобы у нас было смертоносное оборонительное оружие, направляемое в Украину на сумму 600 миллионов долларов, чтобы они могли вести свою собственную борьбу", - сказала она.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что Соединенное Королевство предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи. В частности, будет выделено оборонительное вооружение.

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