ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США можуть виділити Україні 600 млн доларів на летальну зброю

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 25 лютого 2022 01:46
США можуть виділити Україні 600 млн доларів на летальну зброю Фото: США можуть виділити Україні 600 млн доларів на летальну зброю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що законодавці хочуть надати Україні 600 мільйонів доларів на летальну оборонну зброю для відбиття нападу Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Конгресі також розглядають гуманітарну допомогу для України.

"Що ми робимо з Україною, так це забезпечуємо наявність гуманітарної допомоги, щоб допомогти людям; щоб у нас була смертоносна оборонна зброя, що направляється в Україну на суму 600 мільйонів доларів, щоб вони могли вести свою власну боротьбу", - сказала вона.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн
Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна