США можуть виділити Україні 600 млн доларів на летальну зброю
Фото: США можуть виділити Україні 600 млн доларів на летальну зброю (Getty Images)
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що законодавці хочуть надати Україні 600 мільйонів доларів на летальну оборонну зброю для відбиття нападу Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Конгресі також розглядають гуманітарну допомогу для України.
"Що ми робимо з Україною, так це забезпечуємо наявність гуманітарної допомоги, щоб допомогти людям; щоб у нас була смертоносна оборонна зброя, що направляється в Україну на суму 600 мільйонів доларів, щоб вони могли вести свою власну боротьбу", - сказала вона.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.