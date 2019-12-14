ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США могут выделить 1 млрд долларов на энергобезопасность, в том числе Украине

Новости » Политика     14.12.2019 - 15:24
США могут выделить 1 млрд долларов на энергобезопасность, в том числе Украине
Иллюстративное фото (wikimedia.org)

Средства пойдут на энергетическую инфраструктуру

Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в США на встречах с членами Конгресса выступил за принятие уже внесенного проекта закона об энергетической безопасности Европы. Данный закон предусматривает выделение около 1 млрд долларов американским компаниям для строительства энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Это позволит диверсифицировать поставки газа и снизит зависимость от российских энергоресурсов.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом баланс во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует выступить за выделение Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности и обороны.

США заверили Украину в санкциях против "Северного потока-2"
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиинфраструктураэнергетика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь