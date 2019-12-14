США могут выделить 1 млрд долларов на энергобезопасность, в том числе Украине

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Средства пойдут на энергетическую инфраструктуру

Конгресс США может принять законопроект, который предусматривает выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Европы, в том числе Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в США на встречах с членами Конгресса выступил за принятие уже внесенного проекта закона об энергетической безопасности Европы. Данный закон предусматривает выделение около 1 млрд долларов американским компаниям для строительства энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине. Это позволит диверсифицировать поставки газа и снизит зависимость от российских энергоресурсов.

"Речь идет не только об Украине, а о стратегическом баланс во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует выступить за выделение Украине 250 млн долларов на помощь в области безопасности и обороны.