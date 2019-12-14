США можуть виділити 1 млрд доларів на енергобезпеку, в тому числі Україні

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Кошти підуть на енергетичну інфраструктуру

Конгрес США може прийняти законопроект, який передбачає виділення 1 млрд доларів на енергобезпеку країн Європи, в тому числі України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба в ході візиту до США на зустрічах з членами Конгресу виступив за ухвалення вже внесеного проекту закону про енергетичну безпеку Європи. Даний закон передбачає виділення близько 1 млрд доларів американським компаніям для будівництва енергетичної інфраструктури в Центральній і Східній Європі, в тому числі й в Україні. Це дозволить диверсифікувати поставки газу і знизить залежність від російських енергоресурсів.

"Мова йде не тільки про Україну, а про стратегічний баланс в усьому регіоні, зокрема, про вплив Росії в Центральній Європі і на Західних Балканах", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп планує виступити за виділення Україні 250 млн доларів на допомогу в галузі безпеки і оборони.