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США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих, - СМИ

США могут ввести субсидии на покупку топлива для малоимущих (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Администрация президента США Джо Байдена изучает все варианты снижения цен на бензин для американцев. Введение топливных карт позволит властям субсидировать цены на топливо для малоимущих, однако эта мера может спровоцировать инфляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox Business.

Несколько месяцев назад идея топливных карточек была отвергнута, поскольку из-за нехватки чипов в США не смогли бы быстро выпустить достаточное количество скидочных карт. Также чиновники опасаются, что американцы начнут использовать карточки не только для оплаты бензина, а и других товаров. В итоге субсидии такого рода спровоцируют ещё большую инфляцию.

На минувшей неделе средняя цена галлона (3,785 литра) бензина снизилась до пяти долларов. Тем не менее за календарный год горючее в США подорожало более чем на 60 процентов.

Напомним, МВФ предупредил, что мировым финансовым лидерам, возможно, придется привыкнуть к борьбе с многочисленными источниками инфляционного давления.

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Цены на бензинСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден